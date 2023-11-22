İsrail'i protesto etmek için Starbucks'a gidenlerle müşteriler arasında kavga, ortalık karıştı

İstanbul'da İsrail'i protesto etmek için Starbucks'a giren bir grup ile müşteriler arasında adeta meydan muharebesi yaşandı. Sandalyeler devrildi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
22 Kasım 2023 Çarşamba
İstanbul'da İsrail'i protesto etmek için Starbucks'a giren bir grup ile müşteriler arasında adeta meydan muharebesi yaşandı. Sandalyeler devrildi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
İstanbul'da İsrail'i protesto etmek için Starbucks'a giren bir grup ile müşteriler arasında adeta meydan muharebesi yaşandı. Sandalyeler devrildi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.