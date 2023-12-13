Adana'da Starbucks şubesine silahlı saldırı. Müşterilere aldırmadan defalarca ateş açtı

Kaynak: İHA
Adana'da Starbucks şubesine silahlı saldırı. Müşterilere aldırmadan defalarca ateş açtı
Adana’da bulunan bir Starbucks şubesine silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların ikisi işyerinin camlarına isabet etti.

Adana’da bulunan bir Starbucks şubesine silahlı saldırıda bulunuldu.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan Starbucks’ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi içeride oturan vatandaşlara, “Filistin’de çocuklarının kanları akıyor burayı boşaltın" dedi. Ardından şüpheli hedef gözetmeden iş yerine pompalı tüfekle defalarca ateş açtı.

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O sırada içeride bulunan vatandaşlar, tuvaletlere ve kapalı olan alanlara saklandı. Şüpheli şahıs daha sonra içeri girerek iş yerindeki tüm eşyaları dağıttı.

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Bölgeden geçen sivil bir polis, hemen müdahale ederek şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Daha sonra çok sayıda poliste olay yerine geldi. İçeride bulunan müşteriler güvenli bir şekilde tahliye edildi.

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Öte yandan son zamanlarda İsrail'i protesto ettikleri gerekçesiyle bazı kişi ve gruplarca çeşitli Starbucks şubelerinde müşterilere tepki gösterilmişti.

Birçok ildeki Starbucks şubelerine de taşlı saldırılar gerçekleştirilmişti.

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