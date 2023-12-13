Starbucks'takilere küfürler yağdırdı türbanlı kadını hedef aldı. Bu şehir magandalarını kim durduracak

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da bir adam Starbucks şubesine giderek masalarda oturan müşterilere hakaretler ve küfürler yağdırdı.

İsrail’in Gazze’deki sivilleri hedef almasının ardından, bazı ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de İsrail marka ürünlere karşı protestolar devam ediyor.

İsrail'e yönelik protestoların sembol mekanı haline gelen kahve dükkanı zinciri Starbucks'a giden bir adam, oturan müşterilere küfürler ederek hakaretler savurdu.

“BAK BİR DE KAPALI OLACAKSIN. SÜSLÜ KAPALI SENİ”

Mekanda bulunan türbanlı bir kadının da başörtüsüne de hakaret eden adam şunları söyledi,

"Yazıklar olsun size. Yazık size be. Ne bakıyorsun? Bakıyorsan geri geleceksin. Hepiniz şu an katillere yardım ediyorsunuz. Yazıklar olsun. Biz Türk'üz Türk, Müslüman'ız. Bak bir de kapalı olacaksın. Süslü kapalı seni... Katillere yardım eden kapalı seni. Starbucks'ınızın... O Türk bayrağını kaldırın oradan. Hiçbir Türk Müslüman zalimlik yapana destek olmaz."

Adamın Starbucks’a giderek oturan müşterilere ettiği küfürler ve hakaretler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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