İsrail’in ambulans saldırısında 15, okul saldırısında 20 can kaybı

İsrail’in Gazze Şeridi’ni ayrım gözetmeksizin vuruyor. İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nde bir ambulans konvoyunu ve okulu hedef aldığı saldırıların bilançosu belli oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’nin en büyük ve merkez hastanesi olan Şifa Hastanesi’nin bahçesindeki ambulans konvoyuna gerçekleştirdiği saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, “Saat 16.05 civarında bir ambulans konvoyu Filistin Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak alınan bir kararla Şifa Hastanesi'nden ayrıldı. Refah Sınır Kapısı’na doğru ilerleyen konvoyda 4’ü Sağlık Bakanlığına, biri Filistin Kızılay’ına ait olmak üzere 5 ambulans vardı. Konvoy, hastaneden El Raşid sahil yoluna kadar yaklaşık 4 kilometre yol kat etti, ancak bölgedeki molozlar ve yoğun bombardıman nedeniyle ilerleyemedi. Ambulanslar Şifa Hastanesi'ne döndü. Hastaneye 1 kilometre kadar yaklaşıldığında konvoyun başındaki Sağlık Bakanlığı'na ait ilk ambulans doğrudan vuruldu. Diğer ambulanslar hastaneye doğru ilerlemeye devam etti. İlk ambulansın Şifa Hastanesi kapısına ulaşır ulaşmaz ön kısmı vuruldu. Bu saldırıda 15 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı” ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu da saldırıda bir ambulansı hedef aldığını doğruladı.

GUTERRES: DEHŞETE DÜŞTÜM

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ambulans konvoyuna gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gazze'de Şifa Hastanesi'nin önünde bir ambulans konvoyuna düzenlenen saldırı, beni dehşete düşürdü. Hastanenin dışındaki sokağa saçılan ceset görüntüleri çok üzücü” ifadelerini kullanarak saldırıların durması gerektiğini vurguladı.

DSÖ’DEN ATEŞKES ÇAĞRISI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus ise açıklamasında, “Gazze'deki Şifa Hastanesinde hastaları tahliye eden ambulanslara düzenlenen saldırılarda meydana gelen ölüm, yaralanma ve hasar haberinin karşısında şoke oldum. Hastalar, sağlık çalışanları, hastaneler ve ambulansların her zaman korunması gerektiğini tekrarlıyorum” diyerek ateşkes çağrısında bulundu.

OKUL SALDIRISINDA 20 CAN KAYBI

İsrail’in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde binlerce Filistinlinin sığındığı BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı Usame Bin Zaid Okulu'nu hedef aldığı saldırıda ise 20 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.