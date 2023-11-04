İsrail ordusu Gazze’deki kaçış tünellerini imha etti. İsrail’deki Türk gazetecilere görüntüleri dağıttılar

İsrail ile Hamas arasındaki savaş 25 günden fazladır devam ediyor. İsrail Gazze’yi bombalamayı sürdürüyor ve karadan da saldırılar yapılıyor.

Gazze’de binlerce sivil hayatını kaybederken dünyanın dört bir yanından tepkiler de geliyor.

İsrail’deki Türk gazetecilere dağıtılan görüntülerde İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde tuzakları ve tünelleri temizlediği görülüyor.

Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonları sırasında, muharip mühendislik birlikleri erişim yolları oluşturdu, bölgeyi patlayıcı cihazlardan temizledi.

Ayrıca terör altyapısını ve bölgede bulunan terörist hücrelerini etkisiz hale getirdiler.

ASKERİ TESİSLERİ DE VURDULAR

Ayrıca, muharebe mühendisliği ve piyade askerleri, terör faaliyetlerini planlamak ve yürütmek için kullanılan askeri tesislerin yerini tespit etti ve vurdu.

Görüntüler gündem oldu.