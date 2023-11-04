İsrail ordusu Gazze’deki kaçış tünellerini imha etti. İsrail’deki Türk gazetecilere görüntüleri dağıttılar

İsrail’deki Türk gazetecilere dağıtılan görüntülerde İsrail’in Gazze şeridindeki tünelleri temizlediği ve tuzakları imha ettiği görülüyor.

Murat Öztürk KAYNAK: Haber Merkezi
İsrail ordusu Gazze’deki kaçış tünellerini imha etti. İsrail’deki Türk gazetecilere görüntüleri dağıttılar

İsrail ile Hamas arasındaki savaş 25 günden fazladır devam ediyor. İsrail Gazze’yi bombalamayı sürdürüyor ve karadan da saldırılar yapılıyor.

Gazze’de binlerce sivil hayatını kaybederken dünyanın dört bir yanından tepkiler de geliyor.

İsrail’deki Türk gazetecilere dağıtılan görüntülerde İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde tuzakları ve tünelleri temizlediği görülüyor.

Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonları sırasında, muharip mühendislik birlikleri erişim yolları oluşturdu, bölgeyi patlayıcı cihazlardan temizledi.

Ayrıca terör altyapısını ve bölgede bulunan terörist hücrelerini etkisiz hale getirdiler.

ASKERİ TESİSLERİ DE VURDULAR

Ayrıca, muharebe mühendisliği ve piyade askerleri, terör faaliyetlerini planlamak ve yürütmek için kullanılan askeri tesislerin yerini tespit etti ve vurdu.

Görüntüler gündem oldu.

yuikuiko.jpg

ygikuhjkuiy.jpg

yuiyulkijul.jpg

İlgili Haberler
İsrail Hamas'ın Türkiye ve Katar'da yaşayan liderinin Gazze'deki evini vurdu
Hizbullah ağır füzelerle İsrail'i hedef aldı
Hizbullah ağır füzelerle İsrail'i hedef aldı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 9 bin 488'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 9 bin 488'e yükseldi
İsrail’in ambulans saldırısında 15, okul saldırısında 20 can kaybı
İsrail’in ambulans saldırısında 15, okul saldırısında 20 can kaybı
İsrailli generalden ölen siviller hakkında skandal sözler
Öne Çıkanlar
Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi belli oldu mu?
Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi belli oldu mu?
Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Kaptanı olduğu teknede çıkan yangında yaşamını yitirdi Gündem
Kaptanı olduğu teknede çıkan yangında yaşamını yitirdi
Antalya’da kaçak sigara imalatına jandarma baskını Gündem
Antalya’da kaçak sigara imalatına jandarma baskını
Yatağan’daki orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü Gündem
Yatağan’daki orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü
Avcılar'da parkta oynayan 3 çocuğun üzerine ağaç devrildi Gündem
Avcılar'da parkta oynayan 3 çocuğun üzerine ağaç devrildi
İsrail Hamas'ın Türkiye ve Katar'da yaşayan liderinin Gazze'deki evini vurdu Dünya
İsrail Hamas'ın Türkiye ve Katar'da yaşayan liderinin Gazze'deki evini vurdu
Polat çifti tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi Gündem
Polat çifti tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi
Lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır? Lokanta usulü mercimek çorbası tarifi için malzemeler neler? Gündem
Lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır? Lokanta usulü mercimek çorbası tarifi için malzemeler neler?