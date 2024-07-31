İsrail'in Beyrut saldırısında ölü sayısı yükseliyor

Kaynak: AA
İsrail'in Beyrut saldırısında ölü sayısı yükseliyor

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesine düzenlediği hava saldırısında ölü sayısının yükseldiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırının ardından yapılan açıklamada, 3 kadın ve 2 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, daha önce yaralı sayısının 80 olduğunu duyurmuştu.

İsrail ordusu, Beyrut'taki Dahiye bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü hedef aldığını ve öldürdüğünü öne sürdü.

Saldırının savaş uçaklarıyla yapıldığını belirten İsrail, Şükür'ün Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın “sağ kolu” olduğunu iddia etti.

Ancak Hizbullah, Şükür'ün hedef alınan binada olduğunu ve enkaz altındaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek ölümünü doğrulamamıştı.

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