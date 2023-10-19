İsrail’in diplomatlarını geri çekme kararından sonra, Özdağ’dan çok kritik uyarı ‘Türkiye hazırlıklara başlamak zorunda’

Özdağ, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdüreceğini ve savaşı bölgeye yayabileceğini belirterek, Türkiye’nin iç ve dış güvenliği için hazırlıklara başlaması gerektiğini söyledi.

İsrail Türkiye’den diplomatlarını geri çekiyor

İsrail ile Filistin arasında 7 Ekim’de başlayan çatışmalar devam ediyor. İsrail’in Gazze’de bir hastaneyi vurması sonucu 500’ü aşkın kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı. Dünyanın birçok yerinde İsrail’in saldırıları protesto edilirken, Türkiye de saldırıları kınayan ülkeler arasında yer aldı.

İsrail ise Türkiye’den büyükelçi dahil olmak üzere tüm diplomatlarını geri çekme kararı aldı. İHA’nın haberine göre, diplomatların iki ülke arasındaki diplomatik kriz nedeniyle değil, güvenlik endişeleri nedeniyle ülkeyi terk edecekleri belirtildi.

Özdağ: Türkiye hazırlıklara başlamalı

İsrail’in kararı sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hükümete uyarılarda bulundu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail’in Ankara dahil bölgedeki bütün büyükelçiliklerden diplomatlarını geri çekmesinin bir kaç anlamı var” diyen Özdağ, şunları kaydetti:

“1) İsrail Gazze’de korkunç eylemler hazırlığı içinde ve sınır dışı edilmek yerine kendisi ön alarak geri çekiyor.

2) İsrail savaşı bölgeye yayacak ve bu süreçte hiç bir diplomatik ilişkiyi ilgi duymuyor.

3) İsrail savaşın bölgeye yayılma ihtimalini göz önünde tutarak bu adımı attı. Özetle İsrail’in bu adımı önümüzdeki sürecin çok zor olacağını gösteriyor. Türkiye iç ve dış güvenliği için hazırlıklara başlamak zorundadır. Tekrar ediyoruz. Toplumu germeyin, bölmeyin. Askeri yargı ve askeri sağlık sistemi ve hastahaneler yasalarını hızla TBMM’ye sevk edin."