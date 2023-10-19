İsrail'den 'kara operasyonu' mesajı: Gazze'yi yakında içeriden de göreceksiniz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze sınırı yakınlarında bulunan askerlerle bir araya geldi.

Askerlerle görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Netanyahu, mesajına "Hazırız" ifadesini ekledi.

“YAKINDA İÇERİDEN DE GÖRECEKSİNİZ”

İsrail Savunma Bakanı Gallant da Gazze sınırındaki birlikleri ziyaret etti.

Burada İsrail askerlerine seslenen Gallant, "Şu anda Gazze'yi uzaktan görüyorsunuz. Yakında içeriden de göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Gallant, Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan gerilime de değinerek, "Hizbullah savaş başlatmak istiyorsa ilk önce Gazze şehrinin fotoğraflarına bakmalıdır" dedi.