İsrail'den 100 kişilik alım heyeti geliyor

Türkiye’nin İsrail ile ilişkilerinin son dönemde yeniden normalleşmeye başlaması iki ülkenin ticari ilişkilerine de pozitif olarak yansımaya başladı.

İsrail’in en önemli 70’e yakın firmasından yaklaşık 100 kişilik alım heyeti, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) davetlisi olarak İstanbul’a geliyor.

İsrail Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Uriel Lynn başkanlığındaki heyet, İstanbul’da ihracatçı firmalarla ikili iş görüşmeleri yapacak.

Genel nitelikli alım heyeti; aralarında demir ve demir dışı metaller, elektronik-elektrik, hububat- bakliyat, iklimlendirme, madencilik, kuru meyve, otomotiv endüstrisi ve tekstil hammaddelerinin de olduğu 13 sektörde yoğunlaşmış durumda.

Görüşme, TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin ev sahipliğinde Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ve İsrail Büyükelçisi Irit Lilian’ın da katılımıyla gerçekleşecek.