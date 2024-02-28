İsrail’in Eurovision’a sunduğu ikinci şarkı da reddedildi

İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması için sunduğu ikinci şarkının da siyasi mesaj içerdiği gerekçesiyle reddedildiği bildirildi.

İsrail'in "Ynet" haber sitesinde yer alan ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırılan habere göre, Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsrail'in yarışmaya katılmak için sunduğu ikinci şarkıyı da reddetti.

İsrail'in yarışmaya sunduğu ilk şarkı olan "October Rain" gibi "Dance Forever" şarkısının da Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'deki saldırısına göndermede bulunduğu belirtildi.

Haberde, ilk şarkı gibi ikinci şarkının da siyasi içerikli olması nedeniyle reddedildiği ve her iki şarkının yarışmaya birlikte sunulduğu belirtildi.

Haberde ayrıca konuya ilişkin bilgisi olan İsrailli kaynakların EBU ile çözüm aramaya devam ettiği ancak olumlu bir sonuç elde etme konusunda "karamsar" oldukları söylendi.

Diğer taraftan İsrail devlet televizyonu KAN'dan yapılan açıklamada, Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar'ın, İsrail'in yarışmaya sunduğu ilk şarkının EBU'dan onaylanmasını talep ettiği belirtildi.

Eurovision Şarkı Yarışması'na siyasi mesaj içeren şarkılarla katılmak isteyen ülkelerin daha önce yasaklandığı bilinirken, İsrail'in yarışmaya katılmayı planladığı şarkıyı EBU'nun inceleyerek uygunluğuna karar vereceği kaydedilmişti.

Buna karşın KAN'dan yapılan açıklamada, siyasi mesaj içeren İsrail şarkısının EBU tarafından reddedilmesi durumunda şarkının değiştirilmeyeceği ve İsrail'in "yarışmaya katılamayacağı" açıklanmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İsrail'in Eurovision'a katılması önemli. Sadece haklı olmak değil, akıllı olmak da önemli." demişti.

İSRAİL'İN YARIŞMADAN MENEDİLMESİ ÇAĞRILARI

Fransa'yı 2023 Eurovision'da temsil eden Fas asıllı Kanadalı şarkıcı La Zarra, 10 Ocak'ta İsrail'in şarkı yarışmasından menedilmesi çağrısında bulunarak, "Maalesef bir kez daha Filistin halkına yönelik katliamla, soykırımla, Batı Şeria ve Lübnan'da saldırılarla karşı karşıyayız" demişti.

İsveç'te aralarında sanatçılar ve müzik endüstrisi yetkililerinin de bulunduğu yaklaşık 1000 kişi 10 Ocak'ta imza toplayarak, "İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan menedilmesini" istemişti. Sanatçılar, İsrail'in katılımının engellenmemesi halinde de bu sefer İsveç'in yarışmadan çekilmesini istemişti.

İspanya azınlık sol koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren sol görüşlü Podemos Partisi de 1 Ocak'taki açıklamasında, Gazze'de sivil ayrımı gözetmeden düzenlediği saldırılar sebebiyle İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesi talebinde bulunmuştu.

İrlanda gibi bazı ülkelerde ise Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılımının engellenmesi adına bazı sanatçılar ve siyasetçiler çağrıda bulunmayı sürdürmekte.

İzlanda'da da müzisyenler derneği Aralık'ta ulusal yayın kuruluşu RUV'un 2024 Eurovision yarışmasından çekilmesi yönünde çağrı yapmıştı.

İzlanda'nın ulusal yayın kuruluşu RUV'da yayınlanan Gallup tarafından organize edilen bir kamuoyu araştırmasına göre, İzlanda vatandaşlarının yarısı yarışmanın boykot edilmesi gerektiğini düşünmekte.