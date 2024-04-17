İsrail'in Filistin saldırıları işgalin 194. gününde de devam etti

Filistinli sivillerin hedef alınmasıyla bağlantılı olarak Gazze Şeridi'nde devam eden baskınlarda Salı günü bir dizi Filistinliyi tutukladı, kadınlara saldırıldı, sığınma merkezlerindeki kişilere ateş açıldı.

Görgü tanıkları, İsrail askeri araçlarının Jabalia'nın doğusunda, Beit Lahia kasabasının kuzeyinde ve Beit Hanoun kasabasının doğusundaki bölgelere aniden ve sınırlı bir şekilde girdiğini, ağır silah ve topçu ateşi altında, bölgeden ve komşu bölgelerden iletişimin kesilmesiyle aynı zamana denk geldiğini bildirdi.

Yerlerinden edilenlerin ifadelerine dayanan raporlar, işgal askerlerinin içeride ne olduğunu bilmeden sivillere gelişi güzel bir şekilde ateş ettiğini görünce şaşırdıklarını bildirdiler. Tanıkların ifadelerine göre yerinden edilenlerin bulunduğu bir okula da saldırıldı. Okuldaki her şey kırdıktan sonra, okuldaki kadınları vahşice dövdüler.

Filistin Medya Ofisi Başkanı Salama Marouf tarafından yapılan bir açıklamada İsrail işgal ordusunun dün geceden bu yana iki bölgede yürüttüğü askeri operasyonla Beyt Hanun kasabasını ve Şerit'in kuzeyindeki Jabalia kasabasının doğu bölgelerini Filistinlilerden boşaltmaya çalıştığının altını çizerek "İşgal ordusu okulun arkasında bir saha araştırma merkezi kurdu ve herkesin silah zoruyla bölgeyi terk etmesini istedi. Kadınlar başörtülerini çıkarmaya zorlandı ve erkekler anadan üryan olana dek soyuldu" diye konuştu.

Bölgede yaşayan diğer bir Filistinli, Pazar ve Pazartesi geceleri boyunca Nuseirat Kampı’ndan bebek ağlaması ve kadın çığlığı seslerinin eksik olmadığını söyledi. Hatta aralarından birinin yardım için sesin kaynağını aramaya gittiğini ama kampa bile varamadan İsrailli keskin nişancı tarafından vurulduğunu sözlerine ekledi.

Filistin medyasına yansıyan bilgilere göre duyulan çocuk ağlama ve kadın çığlıklarının bir kısmı işgal ordusunun "quadcopter" insansız hava araçları tarafından çıkarıldı. Bunun amacı bölge sakinlerini sokaklara çıkmaya zorlamak ve böylece de keskin nişancılar tarafından doğrudan hedef alınmalarını sağlamaktı.