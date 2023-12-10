İsrail'in gazetecilere 2001'de yaptığı zulüm ortaya çıktı

2001 yılında Ramallah'ta Yaser Arafat'ın koruma polisleriyle birlikte gazetecileri de çırılçıplak soyan İsrail askerleri, polisleri infaz etmiş, gazetecileri de saatlerce öyle bekletmişti.

Turgay Tütüncü KAYNAK: Haber Merkezi
İsrail'in gazetecilere 2001'de yaptığı zulüm ortaya çıktı

İsrail'in Gazze'de insanlık dışı uygulamaları devam ederken, benzer görüntülerin çok daha önce yaşandığı da ortaya çıktı.

Gazeteci Burak Ersemiz'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 2001 yılında Ramallah'ta gazetecilere ve Yaser Arafat'ın koruma polislerine yapılan zulümler gözler önüne serildi.

Arafat'ın koruma polisleri ve bölgede görev yapan gazeteciler iç çamaşırlarına kadar soyularak bekletilirken, polislerin daha sonra infaz edildiği, gazetecilerin ise saatlerce çıplak şekilde bekletildikleri belirtildi.

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