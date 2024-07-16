İsrail'in Gazze saldırısında bir gazeteci daha hayatını kaybetti

Kaynak: AA
İsrail'in Gazze saldırısında bir gazeteci daha hayatını kaybetti

İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırılarında bir gazeteci daha yaşamını yitirdi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, "Savt El-Aksa Radyosu Program Müdürü, meslektaşımız Gazeteci Muhammed Abdullah Mişmiş, şehit oldu" ifadesine yer verildi.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlangıcından bu yana yaşamını yitiren gazetecilerin sayısının 160'a yükseldiği belirtilen açıklamada, Mişmiş'in hangi saldırıda hayatını kaybettiğiyle ilgili bilgi verilmedi.

Medya ofisi daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki gazetecileri, "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek ve haber ile bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak hedef aldığını" ifade etmişti.

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