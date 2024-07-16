YKS tercih tarihleri belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
YKS tercih tarihleri belli oldu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024-YKS tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında "ais.osym.gov.tr" sitesi üzerinden yapılacağını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 YKS tercih işlemlerinin başlayacağı ve biteceği tarihleri açıkladı.

Ersoy, yaptığı açıklamada başvuruların 25 Temmuz tarihinde başlayacağı ve 2 Ağustos tarihinde de sona ereceğini açıkladı.

Ersoy, yaptığı açıklamada öğrencilerin tercih yaparken konunun uzmanlarından destek almalarının önemine dikkat çekerken; tercih yapacak öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini dikkate almasını önerdi.

Ersoy, öğrencilerin yayınlanacak olan kılavuzu da dikkatli şekilde inceleyerek tercih yapmalarını belirtti.

Öğrenciler, ÖSYM'nin ilgili sitesine girerek 25 Temmuz tarihinden itibaren tercihlerini yapabilecekler.

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YKS 2024 sonuçları bugün ÖSYM'nin sitesinde ilan edilerek öğrencilerle paylaşılmıştı.

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