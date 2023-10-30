İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 24. Gün

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlayan saldırılarında 24’üncü güne girildi. İsrail ordusu hava ve deniz operasyonları düzenlediği Gazze Şeridi’ne kara operasyonlarını da yoğunlaştırdı. Gece saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria’ya bağlı Cenin şehrindeki İbni Sina Hastanesi’ne İsrail askerleri tarafından düzenlenen baskında açılan ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybederken, en az 9 kişi yaralandı. İsrail işgali altındaki Batı Şeria bölgesinin başkenti Ramallah şehrine düzenlenen baskında ise 20 Filistinli tutuklandı. Saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana Batı Şeria’da 114 kişi hayatını kaybederken, bin 600 kişi tutuklandı.

TÜRKİYE-FİLİSTİN DOSTLUK HASTANESİ’NE SALDIRI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki baskın ve saldırıları gece boyunca devam etti. Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi Direktörü Subhi Sukeyk, hastanenin çevresine düzenlenen hava saldırıları nedeniyle hastanenin büyük hasar gördüğünü belirtti. Gazze Şeridi’nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek hastane olan Türkiye-Filistin Hastanesi’nde geçtiğimiz haftalarda yakıt eksikliği nedeniyle bazı bölümlerin kapatıldığı öğrenildi. Nüfusu 2.3 milyon olan Gazze Şeridi’nde 9 bin kanser hastası olduğu tahmin ediliyor.

BM: GAZZE ŞERİDİ’NE 33 YARDIM TIRI GİRİŞ YAPTI

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze Şeridi’ne gitmek üzere dün su, yiyecek ve tıbbi malzeme taşıyan 33 tırın girdiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, 33 tırın sınır kapısının açıldığı 21 Ekim tarihinden bu yana en büyük sevkiyatı gerçekleştirdiği kaydedildi. Sınır kapısının açılmasından bu yana Gazze Şeridi’ne geçen tır sayısı 117’ye ulaşırken, İsrail’in saldırılarından önce bölgeye her gün yük taşıyan 500 tır giriyordu.

İSRAİL SALDIRILARINDA 47 CAMİ VE 7 KİLİSE YERLE BİR OLDU

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlediği hava saldırılarında 47 cami ve 7 kilise yıkıldı. Son 3 haftada bölgedeki 203 okul ve 80 devlet dairesini vuran İsrail uçaklarının bombardımanında 32 bin bina da yerle bir oldu.