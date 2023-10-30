Gazze'de son 24 saatte yaklaşık 600 hedef vuruldu

İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi’nde son 24 saatte yaklaşık 600 hedefin vurulduğunu duyurdu.

KAYNAK: DHA
Gazze'de son 24 saatte yaklaşık 600 hedef vuruldu

İsrail Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, “IDF askerleri, Gazze Şeridi'ndeki ‘Ezher’ Üniversitesi bölgesinde silahlı teröristleri ve bir tanksavar füzesinin fırlatılmak üzere olduğunu tespit etti. Savaş uçağı bölgeye yönlendirildi. Aralarında silah depoları, Hamas militanlarının saklanma ve toplanma yerleri ile tanksavar mevzilerinin de bulunduğu yaklaşık 600 hedef vuruldu” denildi.

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İSRAİL ORDUSUNDAN KARA OPERASYONU

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi’nin kuzeyinde kara operasyonları da düzenliyor. IDF’ten yapılan açıklamada, “IDF güçleri Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonlarını genişletmeye devam ediyor. IDF askerleri, gece boyunca Hamas teröristlerini ortadan kaldırdı, terörist altyapı ve askeri yerleşkeleri imha etti” ifadeleri kullanıldı.

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