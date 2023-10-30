Gazze’de korkunç tablo. Ölen çocuk sayısı açıklandı

İngiltere merkezli sivil toplum örgütü Save The Children (Çocukları Kurtarın), Gazze’de 3 haftada öldürülen çocuk sayısının 2019’dan bu yana çatışma bölgelerinde öldürülen çocuk sayısını aşarak 3 bin 195’e ulaştığını bildirdi.

KAYNAK: AA
Gazze’de korkunç tablo. Ölen çocuk sayısı açıklandı

Save The Children (Çocukları Kurtarın) Örgütü tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana yaşanan İsrail-Filistin çatışmalarında en az 3 bin 257 çocuğun öldüğü kaydedildi.

İsrail ve Gazze'deki resmi kurumların verilerine dayandırılan açıklamada, İsrail'de 29 çocuğun öldüğü, Batı Şeria'da ölen çocuk sayısının 33 olduğu ifade edildi.

Açıklamada son 3 hafta içinde Gazze'de ise en az 3 bin 195 çocuğun öldürüldüğü belirtilerek, bu sayının 2019'dan bu yana dünyadaki yaklaşık 20 ülkede yaşanan çatışmalarda öldürülen çocuk sayısının toplamından fazla olduğu vurgulandı.
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ÖLDÜRÜLENLERİN YÜZDE 40’INI ÇOCUKLAR OLUŞTURUYOR

Gazze'de öldürülenlerin yüzde 40'ını çocukların oluşturduğu ifade edilen açıklamada, İsrail-Filistin çatışmalarında öldürülenlerin ise üçte birinin çocuk olduğu kaydedildi.

Ayrıca Gazze’de kayıp olarak bildirilen 1000 çocuğun da enkaz altında olabileceği ifade edilen açıklamada, bu sayının netleşmesiyle öldürülen çocuk sayısının daha da artacağının altı çizildi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonlarını genişletme kararına da işaret edilen açıklamada, bu durumun daha fazla ölüm ve yaralanmaya neden olacağı kaydedildi.

6 BİNDEN FAZLA ÇOCUK YARALANDI

Gazze’de 6 bin 363 çocuğun yaralandığı, bu sayının Batı Şeria’da 180 İsrail’de ise 74 olduğu belirtilen açıklamada, Gazze’de 200 çocuğun esir bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.

Gazze’deki hastanelerin üçte birinin hizmet veremez halde olduğuna da işaret edilen açıklamada, yaralanmalar sebebiyle ölüm riskinin de çok yüksek olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail ablukası nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısının yaşandığı, Gazze’de bazı çocukların anestezi olmadan ampute edilmek zorunda kaldığı aktarıldı.

ATEŞKES ÇAĞRISI YAPILDI

Kapsamı genişletilecek İsrail operasyonuyla daha fazla çocuk ölümünün kaçınılmaz olduğuna işaret edilen açıklamada acil ateşkes çağrısı yapıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Save The Children Filistin Direktörü Jason Lee, 3 haftadır süren çatışmaların çocukları ailelerinden koparıp hayatlarını altüst ettiğini söyledi.

Lee, çatışmaların artmasıyla çocukların hayatta kalma riskinin de arttığını belirterek, “Ateşkes onların güvenliğini sağlamanın tek yolu. Uluslararası toplum, insan hayatını siyasetin önüne koymalı. Tartışmalarla geçen her gün çocukların ölmesine ve yaralanmasına neden oluyor. Çocuklar, özellikle okullarda ve hastanelerde güvenlik arayışı içinde oldukları anda korunmalıdır.” ifadelerini kullandı.

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