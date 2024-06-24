İsrail’in Gazze sonrası hedefi ortaya çıktı. Yeni savaş geliyor

Kaynak: AA
İsrail’in Gazze sonrası hedefi ortaya çıktı. Yeni savaş geliyor

İsrail’in Gazze sonrası yeni hedefinin neresi olduğu ortaya çıktı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze’deki birliklerin çoğunun Lübnan sınırına kaydıracağını açıkladı. Netanyahu’nun açıklaması “Yeni savaş geliyor” sorusunun sorulmasına neden oldu.

Gazze’de saldırılarını sürdüren İsrail, Orta Doğu’da yeni bir gerginliğe neden olacak hamleye hazırlanıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze’deki birliklerin çoğunun Lübnan sınırına kaydırılacağını açıkladı.

Netanyahuı, İsrail basınına yaptığı açıklamada Gazze’deki saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada "Gazze'de yoğun çatışma aşaması sona ermek üzere ve Hamas'ı yok etmeden savaşı durdurmaya hazır değilim” şeklinde konuştu.

Netanyahu, bu çatışmalar sona erdiğinde Gazze Şeridi'ndeki birliklerin bir bölümünün kuzeydeki Lübnan sınırına kaydırılacağını açıkladı.

İsrail Başbakanı, bu sayede Hizbullah saldırıları sonucu güneye giden İsraillilerin geri geleceğini belirtti. Aksi halde Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a yönelik askeri operasyon sinyali de verdi.

Netanyahu diğer yandan Gazze Şeridi'nde sivil yönetim kurulması ve bölgenin silahsızlanması gerektiğini belirtti. "Orayı Filistin Devleti'ne vermeye hazır değilim" dedi. İki devletli çözüme karşı olduğunu açıkladı.

LÜBNAN SINIRI GERGİN

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. Lübnan ile İsrail arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor. İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

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