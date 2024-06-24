ABD’de 3 yaşındaki Filistinli çocuğa saldırı. Müslüman olduğu için boğmaya çalıştı

Düzenleme: Kaynak: AA
ABD’de 3 yaşındaki Filistinli çocuğa saldırı. Müslüman olduğu için boğmaya çalıştı

3 yaşındaki Filistinli çocuğu boğmaya çalışan Amerikalı kadın gözaltına alındı.

ABD'nin Texas eyaletinde 3 yaşında olduğu öğrenilen Filistinli çocuğu, Müslüman olduğu gerekçesiyle boğmaya çalışan Elizabeth Wolf gözaltına alındı. Polis kayıtlarına göre, Filistin asıllı anne ve 3 ile 6 yaşlarındaki çocukları, oturdukları sitede bulunan havuza indi.

Amerikalı Elizabeth Wolf, başörtülü anneye nereli olduklarını sordu, ardından havuza girdi.

ÇOCUKLARA SALDIRDI

Irkçı söylemlerde bulunan Wolf, çocuklara saldırdı. Çocukların annesi hemen suya atlarken 6 yaşındaki çocuk, Amerikalı kadının elinden kurtulmayı başarırken Wolf, bir yandan anneye saldırdı bir yandan ise 3 yaşındaki küçük kız çocuğunu suyun altına itti.

Anne ve çocuğunu, orada bulunan Afrika kökenli bir Amerikalı kurtardı. 42 yaşındaki saldırgan, cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı.

ekran-goruntusu-2024-06-24-143000.png"NEFRET SUÇU OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ"

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), konu hakkında yaptığı açıklamada, olayın nefret suçu olarak değerlendirilmesi çağrısında bulunurken söz konusu ailenin ve tüm Müslüman toplumunun korunmasını talep etti.

CAIR, yaptığı açıklamada Filistinli annenin ifadelerine yer verirken anne, "Biz Filistin asıllı Amerikan vatandaşlarıyız. Güvende olmamız için nereye gitmemiz gerekiyor bilmiyorum. Ülkemde savaş var, burada ise nefret. Çocuğum travma yaşıyor, her kapıyı açtığımda kaçıp saklanıyor" ifadelerini kaydetti.

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