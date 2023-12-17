İsrail'in Gazze'de 92 gazeteci öldürüldü

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail’in son iki gündür Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanında gazeteci Rami Bedir ve Asım Kemal Musa’nın öldürüldüğünü açıkladı.
İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısı toplamda 92’ye yükseldi.
Ayrıca İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını durdurmak, gerçekleri gizlemek" amacıyla kasıtlı şekilde öldürdüğü savunulan açıklamada, İsrail hükümetinin Filistin halkının iradesini kırma konusunda başarısız kaldığı aktarıldı.