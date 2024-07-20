İsrail'in Gazze'de evleri hedef alması sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti

El-Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Nusayrat Mülteci Kampı'nda Nimetullah ailesine ait evlere düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü, çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı.

Sivil Savunma ekiplerinin açıklamasına göre ise İsrail savaş uçakları, Ed-Derac Mahallesi'nde Es-Sabbağ ailesinin evlerini hedef aldı ve saldırıda bir kadın hayatını kaybetti.

Saldırıda birçok Filistinlinin yaralandığı ve durumu kritik olanların olduğu belirtildi.

Gazze'nin kuzeyindeki Sıyam ailesi de saldırıların hedefi oldu ve Sivil Savunma tarafından ailenin 2 ferdi öldü olarak bildirildi.

İsrail bombardımanı sonucunda Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Ayn Calut isimli konut sitelerinde büyük tahribat meydana geldiği belirtildi.

7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında en az 38,198 Filistinli hayatını kaybetti, 89,622 kişi yaralandı. Bu kayıplar arasında 16,172 çocuk ve 10,798 kadın bulunuyor.

Binlerce insanın enkaz altında kaldığı ve sığınak olarak kullandıkları hastane ve okulların da hedef alındığı, böylece sivil altyapının da büyük zarar gördüğü bildirildi.