İsrail'in Gazze'deki BM Okuluna saldırısı: 14 Ölü, 18 yaralı

Gazze hükümetinin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'nda, BM'ye bağlı Filistinli mültecilere yardım ajansı UNRWA'ya ait El-Cauni Okulu'nu hedef aldığı bildirildi. Saldırı sonucu, aralarında UNRWA çalışanları ve çocukların da olduğu 14 kişi yaşamını yitirdi.

El-Cauni Okulu'nda yerinden edilmiş 5 binden fazla sivilin bulunduğu belirtilirken, bu saldırı "korkunç ve vahşi bir katliam" olarak nitelendirildi. İsrail'in, Gazze'deki savaşın başlangıcından bu yana Nusayrat'ta 18'den fazla okul ve barınma merkezini bombaladığı da aktarıldı.

Ayrıca, Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saldırıda ölenler arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor. Aynı okulun İsrail tarafından beşinci kez bombalandığına dikkat çekildi.

Dünya kamuoyuna, Gazze'de devam eden sivil kayıplara karşı acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.