İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 99 gazeteci öldü

Kaynak: AA
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 99 gazeteci öldü
Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun bir gazeteciyi daha öldürdüğünü duyurdu. İsrail ordusunun, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde öldürdüğü gazetecilerin sayısı 99'a çıktı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında Filistinli gazeteci Muhammed Halife'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 99'a yükseldiği kaydedildi.

Filistin basınında çıkan haberlerde de İsrail ordusunun, gazeteci Halife'nin Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki evini bombaladığı ve Halife ile birlikte ailesinden çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

Son Haberler
Merkez Bankası’na yeni atama: Prof. Dr. Fatma Özkul PPK üyeliğine getirildi Gündem
Merkez Bankası’na yeni atama: Prof. Dr. Fatma Özkul PPK üyeliğine getirildi
Özel eğitim öğrencileri camiye götürüldü, imam cübbesi giydirildi Gündem
Özel eğitim öğrencileri camiye götürüldü, imam cübbesi giydirildi
İki üniversiteye rektör ataması Gündem
İki üniversiteye rektör ataması
Ameliyat sırasında hastaya yumruk attı. Kadın bir gözünü kaybetti Dünya
Ameliyat sırasında hastaya yumruk attı. Kadın bir gözünü kaybetti
Cumhurbaşkanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi Siyaset
Cumhurbaşkanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
İsmailağa bu kez kadınların seyahatine kota koydu: Bir kadın 90 kilometrenin üzerine tek başına çıkamaz Gündem
İsmailağa bu kez kadınların seyahatine kota koydu: Bir kadın 90 kilometrenin üzerine tek başına çıkamaz