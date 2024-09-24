İsrail'in Gazze'ye saldırısında bir anne 4 çocuğuyla birlikte can verdi

Kaynak: AA
İsrail'in Gazze'ye saldırısında bir anne 4 çocuğuyla birlikte can verdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir eve düzenlediği bombardımanda Filistinli anne ile 4 çocuğu yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Refah'ın En-Nasr Mahallesi'nde Filistinli "Ebu Cezer" ailesine ait evi bombaladığını belirtti.

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Bassal, saldırıda Filistinli bir annenin 4 çocuğuyla birlikte can verdiğini ifade etti.

İsrail ordusu gün boyu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi.

Basal, gün içinde yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimine düzenlediği iki saldırıda 13 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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