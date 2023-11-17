İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

"ONURLU GAZZE HALKININ MÜCADELESİNİ SELAMLIYORUZ"

Zor şartlara rağmen Gazze'deki meslektaşlarının bir hayatı daha kurtarabilmek için bombalar altında tüm gücüyle çalışmaya devam etiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizler hekim ve hekim adayları, hemşire, ebe ve sağlık çalışanları olarak işgalci İsrail'in, Gazze'de hastaneleri, hastaları, bebekleri, çocukları, yaralıları, sağlık çalışanlarını ve tüm sivilleri hedef alan barbar saldırılarını lanetliyoruz. Yaşanan bu soykırım karşısında sessiz ve duyarsız kalan yığınlardan da beri olduğumuzu ilan ediyoruz. Başta meslektaşlarımız olmak üzere vicdan sahibi tüm insanlara, bu soykırıma karşı eliyle, diliyle ve kalbiyle karşı olmaya yönelik çağrıda bulunuyoruz. Bugün Gazze'de kuvözler bebeklere mezar oluyor, Gazze'de sadece bebekler değil insanlık ölüyor."

Erdoğan, hekim ve sağlık çalışanları olarak, Gazze'deki meslektaşlarını ve kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla çocuğuyla direnişe devam eden onurlu Gazze halkının mücadelesini selamladıklarını sözlerine ekledi.