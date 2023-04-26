İsrail'in "hayalet uçağına" kuş çarptı: Bağımsızlık Günü kutlamalarını tamamlayamadı

İsrail'de "Bağımsızlık Günü" gösterileri sırasında bir kuşa çarpan F-35 savaş uçağı ülkenin güneyindeki bir askeri üsse iniş yaptı.

İsrail'in "hayalet uçağına" kuş çarptı: Bağımsızlık Günü kutlamalarını tamamlayamadı

İsrail'de "Bağımsızlık Günü" gösterileri sırasında bir kuşa çarpan F-35 savaş uçağı ülkenin güneyindeki bir askeri üsse iniş yaptı.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bir savaş uçağı, Bağımsızlık Günü uçuşu esnasında bir kuşa çarpmasının ardından İsrail’in güneyindeki hava üssüne iniş yaptı." ifadesi kullanıldı.

F-35 savaş uçağının ve pilotunun güvenli şekilde üsse ulaştığı belirtilen açıklamada, bunun bir "acil iniş olmadığı" vurgulandı.

İsrail, dünyanın en gelişmiş savaş uçaklarından biri olarak kabul edilen ve radarlara yakalanmadığı için "hayalet uçak" olarak da adlandırılan ABD yapımı F-35 savaş uçaklarını envanterinde bulunduruyor.

HELİKOPTER ACİL İNİŞ YAPTI

İsrail ordusu ayrıca gün içinde "Bağımsızlık Günü" gösterileri sırasında "Apache" tipi bir saldırı helikopterinin de acil iniş yaptığını açıkladı.

Teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yaptığı belirtilen helikopterde, herhangi bir maddi hasar veya can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

İsrail ordusu, Filistinlilerin "büyük felaket" anlamına gelen "Nekbe" olarak isimlendirdiği İsrail'in kuruluşunun 75. yılı dolayısıyla ülke genelinde hava gösterileri düzenliyor.

Gösterilerde, 100'den fazla savaş uçağı, saldırı helikopterleri, yakıt ikmal uçakları ve insansız hava araçlarının kullanıldığı ifade ediliyor.

ABD, Almanya, İngiltere ve İtalya ordularına mensup onlarca pilotun da gösterilere katılım gösterdiği belirtiliyor.

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