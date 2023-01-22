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İsrail'in Kanada Büyükelçisi 'Netanyahu hükümetine' tepki için istifa etti

İsrail'in Kanada Büyükelçisi Ronen Hoffman, geçen yıl sonunda göreve gelen Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin politikalarını gerekçe göstererek istifa etti.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 03:06
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İsrail'in Kanada Büyükelçisi 'Netanyahu hükümetine' tepki için istifa etti

İsrail'in Kanada Büyükelçisi 'Netanyahu hükümetine' tepki için istifa etti
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İsrail'in Kanada Büyükelçisi Ronen Hoffman, "Netanyahu hükümeti politikalarına" tepki olarak istifa etti

İsrail basınındaki haberlere göre, Hoffman, istifa mektubunda "yeni hükümetin politikaları ışığında görevine devam edemeyeceğini" belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı Elie Cohen'in Hoffman'ın istifasını kabul ettiği aktarıldı.

PARİS BÜYÜKELÇİSİ DE İSTİFA ETMİŞTİ

Basında yer alan haberlerde, Hoffman'ın bir önceki İsrail Başbakanı Yair Lapid döneminde göreve getirildiğine işaret edildi.

İsrail'in Paris Büyükelçisi Yael German da Netanyahu hükümetinin Meclis'ten güvenoyu aldığı 29 Aralık 2022'de istifa etmişti.

Netanyahu'nun aşırı dindar Yahudi ve aşırı sağcı partilerle kurduğu yeni hükümet 2022 yılının son günlerinde göreve başlamıştı.

Filistinlilere yönelik ayrımcı ve ırkçı politikalarıyla bilinen ortaklara sahip yeni koalisyon hükümeti, İsrail siyasi tarihinin "en aşırı sağcı" hükümeti olarak değerlendiriliyor.

Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı hükümet, Filistin geneli ile İsrail'deki toplumsal muhalefetin yanı sıra başta ABD olmak üzere İsrail'in Batılı müttefikleri tarafından da endişe ile karşılanıyor.

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