İsrail'in Lübnan saldırısına ABD'den ilk açıklama

Kaynak: İHA
İsrail'in Lübnan saldırısına ABD'den ilk açıklama

İsrail'in Golon Tepeleri saldırısına karşı Beyrut'a düzenlediği misillemeye ABD'den ilk açıklama geldi.

İsrail'in Lübnan saldırısına ABD'den ilk açıklama

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Hizbullah ve İsrail arasında savaş kaçınılmaz değil” dedi.

İsrail’in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısının ardından Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre açıklamalarda bulundu.

Jean-Pierre, ABD'nin Hizbullah ile İsrail arasında bir savaşın kaçınılmaz olduğuna inanmadığını ifade etti.

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