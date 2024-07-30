İsrail'in Lübnan saldırısına ABD'den ilk açıklama

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Hizbullah ve İsrail arasında savaş kaçınılmaz değil” dedi.

İsrail’in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısının ardından Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre açıklamalarda bulundu.

Jean-Pierre, ABD'nin Hizbullah ile İsrail arasında bir savaşın kaçınılmaz olduğuna inanmadığını ifade etti.