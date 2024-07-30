Lübnan'ın başketinde büyük patlama

Düzenleme: Kaynak: İHA
Lübnan'ın başketinde büyük patlama

Beyrut'un Güney Bölgesi'ndeki Dahieh Banliyöleri'nde patlama meydana geldi. Bölgeden dumanlar yükseliyor

Beyrut'un Güney Bölgesi'ndeki Dahieh Banliyöleri'nde İsrail'in hava saldırısının neden olduğu iddia edilen bir patlama meydana geldi. Patlamanın gerçekleştiği yerden çok miktarda duman çıkıyor.

İngiliz haber ajansı Reuters ise ismini paylaşmadığı bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberde saldırıda Hizbullah’ın üst düzey komutanının hedef alındığını duyurdu. Hedef alınan komutanın durumu hakkında ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Golan Tepeleri’ne düzenlenen saldırının ardından İsrail’in vereceği yanıt beklenirken bu saldırının gerçekleşmesi Tel Aviv yönetimin misillemesi olarak yorumlandı.

İsrail ve ABD gençlerin hayatını kaybettiği saldırıdan Lübnan’daki Hizbullah’ı sorumlu tutmuş, Hizbullah ise saldırıyla ilgilileri olmadığını belirtmişti.

İSRAİL SALDIRIYI DOĞRULADI

İsrail Ordusu, saldırının kendileri tarafından gerçekleştiğini doğrulayarak işgal altındaki Golan Tepeleri’ne yönelik saldırıya misilleme yapıldığını duyurdu. Açıklamada Golan’daki saldırıdan sorumlu Hizbullah komutanının hedef alındığı belirtildi.

Hedef alınan Hizbullah komutanın ismi ve saldırının nasıl yapıldığına ilişkin detay verilmedi.

GOLAN TEPELERİ'NE SALDIRI

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybetmiş, 17'si ağır 35 kişinin de yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu iddia etmişti.

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