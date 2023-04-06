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İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı Şanlıurfa'da protesto edildi

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları, Şanlıurfa'da protesto edildi.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 15:41
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İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı protesto edildi

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı Şanlıurfa'da protesto edildi
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği öncülüğünde Balıklıgöl Yerleşkesi'nde toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Türk ve Filistin bayrakları açarak İsrail aleyhine slogan attı.

İHH Şanlıurfa İl Başkan Yardım Ali Acar, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme planıyla Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının yasa dışı olduğunu söyledi.

İsrail'in sistematik şekilde Filistinlileri bölgeden uzaklaştırarak bir Yahudi mabedi inşa etmeye çalıştığını ileri süren Acar, "Tarihindeki en büyük protestoları yaşayan işgalci İsrail, Mescid-i Aksa'yı ve Müslümanları hedef alarak gündemi değiştirmek istiyor. Saldırılardan dolayı Filistinlilerin ibadet ve yaşama hakları siyonistler tarafından ellerinden alınıyor." dedi.

Acar, İsrail'in bu saldırılarla odak değiştirmek istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İsrailli siyasetçiler, tapınak gruplarına destek vererek Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara öncülük ediyorlar. 6-12 Nisan tarihleri arasına denk gelen Pesah Bayramı dolayısıyla tapınak grupları uzun zamandır hazırlıklarını gerçekleştirdiler. Kurban kesme faaliyetini de barındıran Pesah için siyonist gruplar, kurban ile Kudüs sokaklarında dolaşan ya da Aksa'da kurban adayanlara para ödülü verecek. Tapınak grupları, her sene Pesah döneminde kurban faaliyeti için Mescid-i Aksa'ya biraz daha yaklaşıyorlar. Bu durumun önüne geçilmezse, yakında Yahudi gruplar toplu olarak Mescid-i Aksa'da kurban girişiminde bulunacaktır."
Acar, İslam dünyasına birlik ve beraberlik içinde hareket etme çağrısında bulundu.

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