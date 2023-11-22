İsrailli Bakan'dan ateşkes eleştirisi

Kabinede düzenlenen ateşkes oylamasında 'hayır' diyen İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "İsrail, Hamas'a diz çöktürmek yerine onun emirlerini kabul ediyor" açıklamasında bulundu.

KAYNAK: AA
İsrailli Bakan'dan ateşkes eleştirisi

İsrail'in faşist Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas ile varılan esir takası anlaşmasının "tehlikeli bir emsal oluşturduğunu" ve "tarihi bir hata" olduğunu iddia etti. Ben-Gvir, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası anlaşmasını eleştirdi.

"HAMAS İSTEDİKLERİNİ ALDI"

Hamas'ın çatışmalara insani ara verilmesini "çok istediğini" savunan Ben-Gvir, şu ifadeleri kullandı: "(Hamas) Kendisi üzerinde uluslararası baskıya neden oldukları için ilk etapta kadınlardan ve çocuklardan 'kurtulmak' istiyordu, karşılığında yakıt almak, 'teröristlerin' serbest bırakılmasını, İsrail ordusunun operasyonlarının durdurulmasını ve hatta uçuşların yasaklanmasını istiyordu. Bütün bunları aldı" ifadesini kullandı.

"İSRAİL HATALARINI TEKRARLIYOR"

Ben-Gvir, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırının Hamas üzerindeki baskıyı artırdığını savunarak, söz konusu esir takası anlaşmasının "denklemi değiştiren ve daha fazla olaya yol açabilecek tehlikeli bir emsal" olduğunu öne sürdü. İsrail'in esir takası anlaşmasını kabul ederek bir kez daha geçmişteki hatalarını tekrarladığını ileri süren Ben-Gvir, "İsrail, Hamas'a diz çöktürmek yerine onun emirlerini kabul ediyor" yorumunda bulundu.

İsrail kabinesi dün akşam başlayan ve yaklaşık 6 saat süren toplantıda, Hamas ile esir takası anlaşmasını görüşerek oylamıştı. Ben-Gvir'in toplantıda esir takası anlaşmasına "hayır" oyu verdiği bildirilmişti.

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