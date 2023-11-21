İsrailli futbolcuya Gazze cezası. Vatandaşlıktan bile atılabilir

Gazze için saygı duruşunda bulunan İsrailli oyuncu ülkesinde gündem yarttı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsrailli futbolcuya Gazze cezası. Vatandaşlıktan bile atılabilir

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, Gazze için saygı duruşunda bulunduğu gerekçesiyle İsrail vatandaşı Filistinli futbolcu Ataa Jaber'in vatandaşlıktan çıkarılmasını talep etti.

The Times of Israel, Filistin Milli Takımı oyuncusu olan Jaber'in, 16 Kasım'da Lübnan'la oynanan futbol müsabakasında Gazze ile dayanışma saygı duruşuna katılmasının tepki topladığını okuyucularına aktardı.

Kültür ve Spor Bakanı Zohar, İçişleri Bakanı Moshe Arbel'e yazdığı mektupta Jaber'in vatandaşlığının iptal edilmesini resmen istedi.

Zohar, Jaber'e yönelik "Maç sırasında, Jaber, İsrail tarafını görmezden gelerek, Gazze'deki kurbanlar için yapılan saygı duruşuna katılarak açıkça düşmanla kendini özdeşleştirdi." sözlerini söyledi.

Jaber, daha önce de İsrail 21 Yaş Altı Milli Takımı ve Makkabi Hayfa Futbol Kulübü başta olmak üzere bazı İsrail kulüplerinde top koşturmuştu.

İlgili Haberler
Gazze’li çocuklar BM’ye mektup gönderdi
Gazze’li çocuklar BM’ye mektup gönderdi
Gazze Şeridi’nde can kaybı 13 bin 300’ü aştı
Gazze Şeridi’nde can kaybı 13 bin 300’ü aştı
Gazze'den tahliye edilen Türkiye ve KKTC vatandaşları İstanbul'a geldi
Gazze'den tahliye edilen Türkiye ve KKTC vatandaşları İstanbul'a geldi
ABD: Gazze'de hastaneler ve personeli daha fazla riske atılmamalı
Biden Gazze'de olacak muhtemel anlaşma için tarih verdi
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Erdoğan'ın sır arzusu
Erdoğan'ın sır arzusu
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Küçükçekmece Gölü'nde erkek cesedi bulundu Gündem
Küçükçekmece Gölü'nde erkek cesedi bulundu
Kadın cinayetleri için mahkemeden emsal karar! 8 yıl 9 ay hapis cezası müebbete çıktı Gündem
Kadın cinayetleri için mahkemeden emsal karar! 8 yıl 9 ay hapis cezası müebbete çıktı
Yılmaz Özdil, Özgür Özel Kürdistancı kadının elini öpünce lafı gediğine koydu. 'AKP'ye yerel seçim afişi hediye edildi' Gündem
Yılmaz Özdil, Özgür Özel Kürdistancı kadının elini öpünce lafı gediğine koydu. 'AKP'ye yerel seçim afişi hediye edildi'
Şehit Üsteğmen Abdullah Köse evinin karşısına defnedildi Gündem
Şehit Üsteğmen Abdullah Köse evinin karşısına defnedildi
Rönesans Rezidans soruşturmasında yeni gelişme! Depremde bin kişiye mezar olmuştu… Gündem
Rönesans Rezidans soruşturmasında yeni gelişme! Depremde bin kişiye mezar olmuştu…
‘Teşkilat’ dizisine taze kan Magazin
‘Teşkilat’ dizisine taze kan
ABD’de gizemli virüs alarmı. Sadece köpekleri öldürüyor Dünya
ABD’de gizemli virüs alarmı. Sadece köpekleri öldürüyor