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İsrailli havayolu şirketinden 16 yıl sonra Türkiye'ye ilk tarifeli uçuş gerçekleşti

İsrailli havayolu şirketi ISRAİR,  Tel Aviv-İstanbul tarifeli uçuşlarına başladı. İsrailli El-Al şirketinin 2007'de İstanbul uçuşlarını durdurmasının ardından 16 yıl sonra ilk kez bir başka bir İsrail merkezli havayolu şirketi olan ISRAİR Tel Aviv'den İstanbul'a  tarifeli uçuş gerçekleştirdi.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 17:23
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İsrailli havayolu şirketinden 16 yıl sonra Türkiye'ye ilk tarifeli uçuş

İsrailli havayolu şirketinden 16 yıl sonra Türkiye'ye ilk tarifeli uçuş gerçekleşti
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İstanbul Havalimanı'nın son misafiri İsrail merkezli ISRAİR oldu. Şirket, bugün Tel- Aviv-İstanbul Havalimanı-Tel Aviv arasında ilk seferini gerçekleştirdi. Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan 146 yolcusuyla havalanan Airbus 320 tipi uçak, 14.40'da İstanbul havalimanı'na indi. Uçağın yolcuları ve uçuş ekibi havalimanı yetkilileri tarafından karşılandı. Aynı uçak, 6H0602 sefer sayılı uçuşuyla yolcularını alarak 16.45'de İstanbul'dan hareket etti.

İlk seferi gerçekleştiren ISRAİR uçağı, İsrail ve Türk bayraklarıyla boyanırken, uçağın gövdesine Türkçe, İngilizce ve İbranice 'kardeşlik', 'dayanışma' ve 'barış' yazıları dikkat çekti. Airbus320  tipi uçaklarla haftalık 2 frekans olarak gerçekleşecek uçuşların önümüzdeki dönemde frekans sayısının artırılması bekleniyor.

EL-AL 2007'DE İSTANBUL UÇUŞLARINI DURDURMUŞTU

İsrail’in bayrak taşıyıcı havayolu şirketi El Al, 2007 yılında yüksek operasyon maliyetleri nedeniyle Türkiye uçuşlarını durdurmuştu. Kovid19 pandemisi döneminde El Al havayolları tarifesiz kargo uçuşu yaparak, İstanbul'a tıbbi malzeme taşımıştı. Öte yandan İstanbul Havalimanı'nda 80'i yolcu, 16'sı kargo olmak üzere sefer yapan havayolları sayısı 96'ya ulaştı. (DHA)

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