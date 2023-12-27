İsrailli kahve firması 'Türk' ifadesini kaldırdı. 60 yıllık firma baskılara boyun eğdi

Kaynak: Haber Merkezi
İsrailli kahve firması 'Türk' ifadesini kaldırdı. 60 yıllık firma baskılara boyun eğdi
İsrailli kahve firması, gelen baskılar sonrası Türk kahvesinin adını değiştirerek, paketine bir de İsrail bayrağı koydu. 60 yıllık şirketin CEO'su skandal bir açıklama yaptı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik saldırıları sonrası başlayan çatışmalarda 81 gün geride kaldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hedef gözetmeksizin düzenlediği ağır saldırılarda 21 bin Filistinli hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nde birçok şehir ve mahalle bombardıman sonucu haritadan silinirken, tüm dünyada da İsrail'e yönelik protestolar ve boykotlar düzenleniyor.

Türkiye ise en fazla İsrail protestosunun ve boykotunun gerçekleştiği ülkelerden biri oldu.

Türkiye'nin protesto ve boykotlarına karşılık İsrail'de de Türk ürünlerinin boykot edilmesi çağırısında bulunuldu.

Times of Israel'in haberine göre; Baskılar sonucu 'Strauss' isimli kahve şirketi, Türk kahvesinin ismini ve amblemini değiştirerek paketin üzerine bir de İsrail bayrağı yerleştirdi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada paket üzerindeki 'Elite Türk Kahvesi'ndeki 'Türk' ibaresinin kaldırıldığı ve paketin üzerinde "Zafer nesli" "Birlikte daha güçlü" "İsrail halkı yaşıyor" gibi sloganların da yer alacağı bildirildi.

"TÜRK KAHVESİ İLE TÜRKİYE ARASINDA BAĞLANTI YOK"

İsrail medyasına konuşan şirketin CEO'su Avi Laufer, savaşın başlamasından bu yana kahveye talebin arttığını belirterek "Türkiye'den gelen ürünleri boykot etme çağrıları nedeniyle ürünlerin ismini 'İsrail kahvesi' olarak değiştirmemizi isteyen paylaşımlar oldu. Türk kahvesi ile Türkiye arasında hiçbir bağlantı olmadığını açıklığa kavuşturmak istedik. Kahve çekirdekleri Brezilya, Vietnam ve Etiyopya gibi ülkelerden geliyor. Türk kahvesi sadece Türkiye ve Yunanistan'da özel bir yöntemle öğütülen kahvenin adı" açıklamasını yaptı.

Şirketin yaptığı bu değişiklik İsrailli sosyal medya hesapları tarafından memnuniyetle karşılaşırken paketin üzerine yazılması için çok sayıda da slogan önerisi yapıldı.

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