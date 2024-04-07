İsrailli muhalefet lideri ABD’ye gidiyor

Kaynak: AA
İsrailli muhalefet lideri ABD’ye gidiyor
İsrailli muhalefet lideri Yediot Ahronot’un Amerika’yı ziyaret edeceği ve senato üyeleri ve Beyaz Saray yetkilileriyle görüşeceği belirtildi.

İsrailli Yediot Ahronot gazetesindeki habere göre Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, ABD’ye gidecek.

Washington’a gitmek için bugün Tel Aviv’den ayrılacağı belirtilen Lapid, ziyaretinde ABD Senatosu üyeleri ve Beyaz Saray'daki yetkililerle görüşecek.

Lapid'in ABD'li yetkililerle yapacağı görüşmelerin "stratejik ilişkilerin güçlendirilmesi, Gazze'de esir tutulan İsraillilerin serbest bırakılması çabaları ve Lübnan ile İsrail'in kuzey sınırında yaşanan gerilim üzerinde yoğunlaşması" bekleniyor.

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