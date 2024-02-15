İstanbul Adliyesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısında 4 şüpheli hakkında yakalama kararı

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne yönelik terör saldırısına yönelik soruşturmada, aralarında Sabancı suikastının faillerinden Fehriye Erdal'ın da bulunduğu firari 4 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Devam etmekte olan soruşturma kapsamında, saldırının talimatının terör örgütü DHKP/C'nin sözde merkez komite üyeleri firari Fehriye Erdal, Zerrin Sarı, Seher Demir ve Musa Aşoğlu tarafından verildiği belirlendi.

Savcılık, belirlemeler ışığında, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı, Toyota SA Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Ayşe Nilgün Hasefe'nin 9 Ocak 1996'da öldürülmesi olayının da faillerinden olan firari Fehriye Erdal ile diğer 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Adliyesi Önünde bulunan polis kontrol noktasına 6 Şubat'ta terör saldırısı gerçekleştirilmiş ve Dilfiraz Karataş isimli vatandaş yaşamını yitirmişti. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist ölü olarak geçirilmiş ve saldırıda 3'ü polis olmak üzere 6 kişi yaralanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 96 şüpheliden 14'ü tutuklanmış, 48 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Saldırıyı gerçekleştirenlerden Pınar Birkoç'un, olay günü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan kardeşi Necmiye Birkoç hakkında da eylemle irtibatlı olduğu değerlendirilerek "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan tutuklama kararı verilmişti.