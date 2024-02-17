İstanbul Ambarlı Limanı’nda dev operasyon. Hurma yüklü konteynerden metamfetamin ele geçirildi

Kaynak: DHA / İHA
İstanbul Ambarlı Limanı’nda dev operasyon. Hurma yüklü konteynerden metamfetamin ele geçirildi
İstanbul Ambarlı Limanı’nda hurma yüklü konteynerde polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 22 kilogram metamfetamin yakalandı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul’da dev operasyon gerçekleştirdi. İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Ambarlı Limanı'na getirilen konteynerler arandı.

Gümrük Muhafaza ekipleri çalışmalar sonucunda hurma yüklü bir konteyneri x-ray taramasına yönlendirdi.

Şüpheli kontetner liman sahasına alındı. Narkotik dedektör ve köpeklerle yapılan aramada hurma yüklü kolilerin bazılarında şüpheli madde tespit edildi.

Maddenin metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu fark edildi. Toplamda 22 kilogram 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da açılan soruşturma devam ediyor.

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