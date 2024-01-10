İstanbul anketi açıklandı. Hangi aday diğerine 6 puan fark atıyor ?

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Serhat Ağa
İstanbul anketi açıklandı. Hangi aday diğerine 6 puan fark atıyor ?
AKP İBB başkan adayı için Murat Kurum’u açıkladıktan sonra yapılan ilk anket sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarında iki aday arasındaki 6 puan fark dikkatleri üzerine çekti.

Yerel seçimlerin yaklaşması ve AKP’nin İBB başkan adayı olarak İstanbul Milletvekili Murat Kurum’u açıklamasından sonra ilk anket yapıldı.

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin 7-9 Ocak tarihleri arasında İstanbul’un 39 ilçesinde 2400 vatandaş ile CATI yöntemi kullanılarak yapılan anket yüzde 95 güven aralığında yapıldı.

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Yayımlanan anket sonuçlarına göre;

CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 39,1

AKP ve MHP’nin adayı olan Murat Kurum yüzde 32,9 oy aldı.

Henüz adayını açıklamasa da seçimlere her il ve ilçede kendi adaylarını ile gireceğini açıklayan İYİ Parti’nin adayına oy verenlerin oranı yüzde 2,8 olurken, Cumhur İttifakı’nda olmasına rağmen seçimlere kendi adayları ile girme kararı alan Yeniden Refah Partisinin olası adayı yüzde 3,6 olarak gözüktü.

DEM Parti (eski adı ile HDP)’nin de henüz açıklanmamasına karşın olası adayının aldığı oy oranı yüzde 4,8 olarak ölçülürken kararsızların oranı yüzde 9,7 oranında ölçüldü.

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