Yeniden Refah'tan AKP'ye İstanbul mesajı. 'İkinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyorlarsa...'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç yerel seçimler hakkında konuştu.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gündem hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“AKP FEDAKARLIKTA BULUNMALI”

Partisinin henüz ittifak konusunda karar vermediğini belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"İstanbul'da ikinci İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemeyenler varsa bizim gibi elini taşın altına koyması gerekir. AK Parti'li muhataplarımız da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyorsa, bazı birliktelikler için bazı fedakarlıkları göze almalıdır."

NİHAİ KARAR ERBAKAN’DA

İttifakla ilgili nihai kararı Genel Başkan Fatih Erbakan'ın vereceğinin altını çizen Kılıç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Genel Başkanımız Sayın Erbakan, önümüzdeki günlerde 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin kararımızı ortaya koyacak. Genel Başkanımız, İstanbul, Ankara ve İzmir konusunda tavrımızı yetkili kurullarımızla istişare ettikten sonra nihai kararımızı açıklayacaktır. Genel Başkanımız tarafından nihai karar verilinceye kadar yapılacak açıklamalar kişisel görüş beyanından ibaret kalacaktır."

“ADAYLARIMIZI AÇIKLARKEN KİMSEYE DANIŞMAK ZORUNDA DEĞİLİZ”

Kılıç, partilerin adaylarını açıklarken kimseye danışmak zorunda olmadıklarını ifade ederek, "Siyasi partiler kurallarına, ilkelerine göre adaylarını belirler ve açıklar. Kararı verecek olan seçmendir. Murat Kurum konusunda da bu prensip geçerlidir. Bize danışmak durumunda değiller. Adaylarını belirler, sonrasında da toplumdan destek isterler." ifadelerini kullandı.