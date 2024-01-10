Onlarca köpek bir anda saldırdı. Yaşlı adam ne yapacağını şaşırdı

Samsun'un Atakum ilçesinde deniz kenarına yürüyüşe çıkan adam gezmeye çıktığına çıkacağına pişman oldu. Kumsala doğru yürüyen adama bir anda onun üzerinde köpek saldırdı.

Görüntülerde yaşlı adam köpeklerin saldırısı karşısında ne yapacağını şaşırdı. Saldırı Atakum ilçesi denizevleri Mahallesi Golf Kulübü mevkiinde meydana geldi.Saldırı anında yaşlı adam paçayı kaptırmamak için zıplayarak, kaçtı. .

O anlar ise çevrede bulunan bir kişi tarafından saniye saniye görüntülendi. Ankara'da bir çocuğun ağır şekilde yaralayan köpek saldırısından sonra bu görüntülerdeki adam kurtuldu ama o da şansıyla.

Vatandaşların bazıları, çocukların köpekler yüzünden bu alana gelmekten korktuklarını söyledi.