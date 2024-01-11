Yeniden Refah'dan Murat Kurum'un adaylığına veto. AKP ile ipler koptu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde AKP ile iş birliğine kapıları kapattı.

Halk TV’de katıldığı canlı yayınında konuşan Aydal, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un isminin dahi kendileriyle paylaşılmadığını söyledi.

Aydal, "Erdoğan, Yeniden Refah’ı arka bahçesi gibi görmeye çalıştı. Ortada uzlaşma niyeti yoktu" ifadelerini kullandı.

Aydal’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

“BİZİM TABANIMIZ DA ONLARI İSTEMİYOR”

"Bizim bir partiye güç verişimizi ciddiye almadıklarını gördüm. Onların bizimle yaptığı toplantıların, havanda su dövme toplantıları olduğunu fark ettik. Bizim tabanımız da onları istemiyor. AKP'li arkadaşlar diyorlar ki 'bizi desteklemezseniz CHP kazanacak.' Biz AKP'yi kazandırmak için var olan bir parti değiliz. Biz bir sebeple anlaşamayabiliriz. Öyle de gözüküyor. Bizimle İstanbul adaylarını da paylaşmadılar."

“MURAT KURUM'UN ADAYLIĞINDA EMİNE ERDOĞAN'IN ETKİSİ OLDU”

"Murat Kurum isminde Emine Erdoğan'ın etkisi olduğunu düşünüyorum. Geçmişteki çalışmalarda bu poşet işlerinde vs… Kurum ile ilişkilerinin etkisidir bu. Murat Kurum Beyefendi ile tanışıyorum, gayet beyefendi biri. Ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı dönemde aklınızda kalan poşetten başka bir şey var mı? 25 kuruşluk poşet... Onda bile mantık hatası var. Cumhurbaşkanının eşi önem veriyor diye bunun peşine düşüldü. Yaptıkları şey çok daha büyük zarara uğrattı. O siyah büyük poşetler yaygınlaştı bu akıllıca değildi. Biz Murat Kurum'u deprem döneminde de gördük. Algı yönetimi ile kurulmuş bir söylem geliştiriyor Murat Kurum Beyefendi."

“AKP ADAY BİLE BULAMIYOR”

"Şimdi AKP hiç olmadığı kadar sıkıntıda. Aday bile bulamıyor. Dikkatinizi çekmiştir. En sıkıntılı şehirlerde bile eski adaylarını yeniden gösterdi. Bunlardan en dikkat çekenlerinden biri Kocaeli. Tahir Büyakın iki metro vadetmiş ikisi de yok. ‘Temiz hava’ demiş, her gün zehir suluyoruz. Temiz su vadetmiş sular pis. ‘Tramvay yapacağım’ demiş, bir tanesi bile bitmemiş. Bütün bu olmazlar içinde bile aynı kişiyi aday yapıyorsa AKP çok çaresiz demektir. Ankara, İstanbul ve İzmir'i kaybedince de kendisini yenilmiş sayacak."