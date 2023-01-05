Ataşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

AA'da yer alan haberde, Kayışdağı Caddesi'nde, Adil Ş. idaresindeki 34 BDK 835 plakalı otomobil, Özgün Ö'nün kullandığı 34 DFC 831 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen ve iki lastiği kopan otomobilin sürücüsü Adil Ş. yaralandı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye sevk edilirken, kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Bu arada, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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