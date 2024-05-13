Kamuda tasarruf paketi açıklandı. İşte uygulanacak tedbirler

Merakla beklenen tasarruf paketi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Cevdet Yılmaz’ın katıldığı basın toplantısında açıklanıyor.

İlk sözü alan Yılmaz, sunulacak çalışmanın ilgili tüm kurumların katkısıyla hazırlandığını söyledi. Yılmaz, yeni paket ile kaynakların daha verimli kullanılmasını amaçlandığını belirtti. Yılmaz, bütüncül bir çerçevede daha sonra açıklanacak diğer paketlerle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz, tasarruf kültürünün yaygınlaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yeni paketle kamu hizmetlerini aksatmadan zorunlu olmayan harcamaları azaltarak kaynakların verimli kullanılacağını söyledi. Yılmaz, yeni paketin enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacağının altını çizdi.

İŞTE KAMUDA TASARRUF PAKETİ

Cumhurbaşkanı Yılmaz’dan sonra sözü alan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tasarruf paketinin detaylarını açıkladı. Bakan Şimşek, paketin temel amacını enflasyonu tek hanelere düşürerek hayat pahalılığını bir sorun olmaktan çıkarmak olduğunu söyledi.

Şimşek, harcamaları disiplin altına aldıklarını vurgulayarak daha önce alınan tedbirlerle bütçe açığının en aza indirgendiğini belirtti. AKP’nin 20 yılda mali disiplini sağladığını belirten Şimşek, “Bu açıkladığımız ilk paket değil, son paket de olmayacak” dedi.

Yeni açıklanan paketin farklarını anlatan Şimşek, farkların kamuda verimliliği artırarak tasarruf sağlamak, güçlü bir denetleme modeli oluşturma ve farklı noktaların paketin odağında olduğunu söyledi.

Mali disiplinin depremin yaralarını sarmak, yeşil enerjiye kaynak aktarmak gibi amaçlar için önemli olduğunu vurgulayan Şimşek, yatırımların önceliklerinin değerlendirileceğini anlattı.

Bakan Şimşek’in açıkladığı detaylar şunlar:

"Kamu filo yönetim sistemi ile kamuda taşıt sayısı ve ihtiyaçlarını belirledik. Kamuda taşıt sistemini bütüncül bir alanda yapıyoruz. Taşıtların yaşı kilometresini belirleyeceğiz. Bu sistem şu anda hayata geçmiş durumda. Bu sistemle hedefimiz ilerleyen aşamada taşıtların bir havuzda toplanarak kurumlar arası kullanımını saplamak. Zorunlu haller dışında taşıt alımını 3 yıl süreyle yasaklıyoruz. Kanunla izin verilenler hariç yabancı araç kullanımını yasaklıyoruz."

Yapılacak düzenleme ile yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getireceğiz. Bazı hususlar yasal düzenleme getiriyoruz. Biz bu çerçevede adımlar atmayı planlıyoruz.

Bakanlıkların yurt dışı ve taşra teşkilatları gözden geçirilecek. Hizmet içi eğitimler kamu tesislerinde yapılacak. Yurt dışı geçici görevlendirmeleri sınırlandırıyoruz.

Kamuda enerji verimliliğini artıracağız. 2024 yılında sokak ve cadde aydınlatması için ön gördüğümüz bütçe 35 milyar lira. Bu konuda bir tasarrufa gidebileceğimizi düşünüyoruz.

Kamuda haberleşme ve iletişimde dijitalleşme ile tasarrufa gitmeyi amaçlıyoruz. Kurumsal arşivleri dijital hale getiriyoruz. Rapor, ve dokümanlar dijital olarak yayınlanacak.

Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç gezi ve kokteyl düzenlenmeyecek. Zorunlu haller dışında mobilya gibi alımları 3 yıl süreyle yasaklıyoruz. Makine ve teçhizatlar ömrünü doldurmadan atılamayacak.

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