Demet Evgar emzirme fotoğrafı paylaştı. Arap izleyici çirkinleşti

Bahar dizisiyle reyting rekorları kıran Demet Evgar, anneler gününde paylaştığı fotoğrafla gündeme oturdu. Dizinin seti nedeniyle yoğun bir tempoda çalışan güzel oyuncu, Instagram’dan anneler gününü kutladı.

Dizinin setinde kızını emzirirken görülen Demet Evgar sosyal medyayı da ikiye böldü. Kimi takipçiler bu fotoğrafı beğeni yağmuruna tutarken kimileri de özel hayatının böyle sergilenmemesi gerektiğini söyledi.

Dizinin izleyici kitlesi arasında bulunan bazı Arap takipçiler sosyal medyadan ağır sözler söyleyerek Demet Evgar’ı eleştirdi. Evgar'ın destekçileri ise terbiyesizce sözler ve eleştiriler yapan bazı Arap kullanıcılara haddini bildirdi.

Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy’un başrol oyuncusu olduğu Bahar dizisi özellikle kadın izleyiciler tarafından yoğun olarak takip ediliyor.