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Bağcılar'da fazla gürültü sebebiyle eğlence mekanı makineli tüfekle tarandı

Bağcılar'da bir eğlence mekanından fazla gürültü yaptıkları gerekçesiyle kovulan 2 kişi, araçla geldikleri işyerini makineli tüfekle taradı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 15:15
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İstanbul Bağcılar'da fazla gürültü sebebiyle eğlence mekanı makineli tüfekle tarandı

Bağcılar'da fazla gürültü sebebiyle eğlence mekanı makineli tüfekle tarandı
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İHA

Olay, Bağcılar Hürriyet Mahallesi'nde 25 Aralık tarihinde saat sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir eğlence mekanına gelen B.Ç. ile arkadaşları, iş yeri işletmecisi tarafından fazla gürültü yaptıkları gerekçesiyle mekandan kovuldu. Ardından dışarı çıkan B.Ç. ile arkadaşları oradan ayrıldı. Bir süre sonra B.Ç ile yanındaki suç ortağı, S.Y.’nin işlettiği eğlence mekanına ve S.B. isimli şahsın evine araçtan ateş açtı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İfadeleri alınan S.B. ve S.Y., husumetlileri olmadığını iddia etti. Polis ekipleri ardından çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde seyir halinde ilerleyen bir araçtan 2 şüphelinin S.Y. isimli şahsın işlettiği eğlence mekanına ateş açtıkları görüldü. Şüpheliler sorgusunda eğlence mekanında bir süre eğlendikten sonra işyeri işletmecesinin kendilerini çok ses yaptıkları gerekçesiyle kovduğu için işyerine ateş açtıklarını söyledi. Gözaltına alınan şüpheli “mala zarar verme”, meskun mahalde ateş etme”, “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “6136 SKM” suçundan adli makamlara sevk edildi.

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