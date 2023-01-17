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İstanbul Bahçelievler SYDV 4 işçi alacak

İstanbul Bahçelievler Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde muhasebeci olarak istihdam etmek üzere 4 işçi alacak. Son başvuru tarihi 24 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 15:12
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İstanbul Bahçelievler SYDV 4 işçi alacak

İstanbul Bahçelievler SYDV 4 işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Bahçelievler Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde muhasebeci olarak istihdam etmek üzere 4 işçi alacak. Son başvuru tarihi 24 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak,

4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa  uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

7. 4 Yıllık Lisans Eğitimi veren, Siyasal Bilgiler Fakültesi veya İktisadi ve idari Bilimler Fakültesinden mezun olmak,

8. ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almak, (2021 veya 2022 yıllarının puanları geçerli sayılacaktır)

9. Genel muhasebe bilgisine sahip olmak, Muhasebe ile ilgili Mevzuata, SGK Mevzuatına hakim olmak

10. Başvuru tarihi itibariyle en az altı ay (6) İstanbul ili sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Türkiye Cumhuriyeti kimlik belgesinin önlü arkalı fotokopisi,

2. Anne, baba, kardeş, eş ve çocukları gösteren vukuatlı nüfus kayıt örneği, (E-Devlet veya nüfus müdürlüklerinden alınacaktır)

3. Tarihçeli yerleşim yeri belgesi, (E-Devlet veya nüfus müdürlüklerinden alınacaktır)

4. KPSS sonuç belgesi (2021 veya 2022 yıllarına ait)

5. Adli sicil belgesi,

6. Sürücü belgesi fotokopisi,

7. Lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya üniversite veya noter onaylı sureti,

8. Özgeçmiş,

9. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış askerlik durum belgesi,

10. Son altı ay içerisinde çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf,

11. Sağlık kurulu raporu, (İşe yerleştirilmesine karar verilen adaylardan işe başlamadan önce istenecektir)

12. Aldığı Sertifika, kurs bitirme belgesi veya transkript üzerinde bilgisayar dersi aldığını belgelendirecektir (Bütün evrakların aslı kontrol edilecektir.)

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