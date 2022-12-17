Kuyumcu işçisi dolandırıcılara 4,5 milyon lira değerinde altın kaptırdı

AA'da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Bakırköy'de kuyumcu işçisi H.K'nin, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin yönlendirmesiyle evine gelen kişilere yaklaşık 4,5 milyon lira değerinde altın verdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, dolandırıcılığın Ramazan B, Ferhat G, İsmail D. ve Tunahan Ş. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.







Adresleri belirlenerek yakalanan şüphelilerden 1,5 milyon lira değerinde altın ele geçirildi.



Birçok suçtan adli makamlarda kaydı olan 4 kişi adliyeye sevk edildi.







Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen bu kişilerden Ramazan B, Ferhat G, İsmail D. tutuklandı.



Diğer zanlı Tunahan Ş. ise hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması kararlaştırılarak serbest bırakıldı.

