İstanbul barajları alarm veriyor! Su seviyesi yıllar sonra ilk kez bu kadar geriledi

Barajların doluluk oranları Ömerli'de yüzde 46,7, Darlık'ta yüzde 16,8, Terkos'ta yüzde 14,9, Büyükçekmece'de 10,5, Sazlıdere'de yüzde 6,6, Alibey'de yüzde 2,2, Elmalı'da yüzde 0,9, Pabuçdere ve Istrancalar'da yüzde 0,6, Kazandere'de ise yüzde 0,2 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868,68 milyon metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 378,89 milyon metreküp olarak ölçüldü.

İstanbul'da günlük su tüketimi dün itibarıyla 2 milyon 97 bin metreküp oldu.

Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl alınan su miktarı 423,52 milyon metreküp olarak gerçekleşti. İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 535,12 milyon metreküp olarak belirlendi.

SON 9 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre, 2 Temmuz tarihli baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 85,57, 2016'da yüzde 71,31, 2017'de yüzde 77,38, 2018'de yüzde 79,82, 2019'da yüzde 77,61, 2020'de yüzde 64,47, 2021'de yüzde 73,17, 2022'de yüzde 73,4 iken bu günkü oran yüzde 43,62 olarak kaydedildi.

"SU TASARRUFU GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, barajlardaki su miktarının 378,89 milyon metreküp olduğunu anlatarak, "Bu miktar Yeşilçay ve Melen dikkate alınmadığı takdirde 4 aylık suyumuz kaldı anlamına geliyor. Türkiye'de son 3 yıldır devam eden kuraklık bu yılın şubat ayına kadar etkisini gösterdi. Mart ayıyla beraber yağışlar Türkiye ve Marmara Bölgesi'nde artış gösterdi. Mart ayında gözlenen yağış artışı, nisan, mayıs aylarında da etkili oldu." diye konuştu.

Prof. Dr. Toros, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul'da yaşayanların 23 Haziran'dan itibaren kentten ayrılmaya başladıklarını dile getirerek, "Bu tarihle birlikte İstanbul'da günlük tüketim oranı azaldı. İSKİ içme suyu arıtma tesislerinde bayram tatili öncesi 23 Haziran Cuma günü verilen su miktarı 3,36 milyon metreküp iken, bayramın 3. günü 2,82 milyon metreküp su verildi. Buna göre günlük su tüketim oranı 23 Haziran'a göre yüzde 16 azaldı. Dönüşlerin başlamasıyla birlikte günlük su tüketim oranı yeniden artışa geçti." değerlendirmesinde bulundu.

Su tasarrufunun önemine işaret eden Toros, 2023 ocak ayında su seviyesinin yüzde 28,85'e düşmesiyle insanların su tasarrufu yaptığı anlattı.

Prof. Dr. Toros, bahar aylarının yağışlı geçmesiyle insanların su tasarrufunu göz ardı etmeye başladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin su yönünden zengin olmadığının hiçbir zaman unutulmaması gerekiyor. Su sıkıntısı çekmemek için başta İstanbul olmak üzere her yerde 3 yıllık su bütçesi planlarının hayata geçirilmesi gerekiyor. Suyun her damlasının önemli olduğu ve her damlasının sayarak kullanılması gerektiği ayrıca Dünya Meteoroloji Teşkilatı tarafından tavsiye ediliyor. Küresel iklim değişikliğinden olumsuz etkilenmemek için başta yağmur hasadı olmak üzere su tasarrufu ile ilgili herkesin kendi çapında suyun biriktirilmesi ve idareli kullanılması gerekiyor."