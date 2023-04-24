İstanbul barajları son 6 ayın zirvesinde

İstanbul barajlarında 45 gün önce 41.30 olan doluluk oranı bugün itibarıyla 46.63'e yükselerek son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Nisan aynının son günlerinde yağması tahmin edilen yağmurlarla buoranın yüzde 50'ye yaklaşacağı tahmin ediliyor.

İstanbul barajları son 6 ayın zirvesinde

Editör: Erhan Songür

İstanbul'da susuz yaz korkusu yaşanmaya devam ediyor. Barajlardaki doluluk oranı Nisan yağmurlarının etkisiyle son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 46.63'e yükseldi.

Bu oranı değerlendiren vatandaşlar "Kavurucu sıcaklar gelmeden barajlarımızdaki doluluk oranı yüzde 75'i bulamazsa kabus gibi günler yaşayacağız. Tuvalete bile dökecek suyun hesabını yapar guruma geleceğiz. Bu şehir artık göç almaya devam ederse su kabusunu yaşayacağız" yorumunu yaptılar.

Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Alibey Barajı yüzde 21.73
Büyükçekmece Barajı yüzde 32.29
Darlık Barajı yüzde 60.83
Istrancalar Barajı yüzde 35.78
Kazandere Barajı yüzde 16.94
Elmalı Barajı yüzde 45.42
Ömerli Barajı yüzde 74.43
Pabuçdere Barajı yüzde 11.86
Sazlıdere Barajı yüzde 33.01
Terkos Barajı yüzde 38.96

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