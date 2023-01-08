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İstanbul Beykoz SYDV geçici 1 işçi alacak

İstanbul Beykoz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde temizlik personeli olarak istihdam etmek üzere geçici 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 10 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 11:38
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İstanbul Beykoz SYDV geçici 1 işçi alacak

İstanbul Beykoz SYDV geçici 1 işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Beykoz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde temizlik personeli olarak istihdam etmek üzere geçici 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 10 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

2. Beykoz ilçesinde en az 3 aydır ikamet ediyor olmak

3. Adli sicil kaydı bulunmamak

4. 22-35 yaş aralığında olmak

5. Ünversite asgari 4 yıllık Lisans mezunu olmak tercihen Psikoloji, Sosyal Hizmetler, iktisadi idari bilimler mezunu olmak.

6. Başvuran kişinin kendisinin sosyal güvencesinin (SSK,Bağkur, Emekli Sandığı) bulunmaması veya sosyal güvenlik kuruluşlarından herhangi bir gelir ve aylık almaması

7. Ehliyet sahibi olmak (Asgari B sınıfı )

MÜLAKAT SONRASI İSTENECEK BELGELER

Sağlık Raporu

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Diploma Fotokopisi

Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Çıktısı)

İkametgah Belgesi (E-Devlet Çıktısı) başvuru esnasında teslim edilecektir

Ehliyet fotokopisi

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